Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak uyduramıyor

Başbakan Yıldırım, "Bu iki başlılık sorun oluyor. Bu iki başlılık bize zaman kaybettiriyor. Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak uyduramıyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisince Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Bu iki başlılık sorun oluyor. Bunu niye yapıyoruz? Bu iki başlılık bize zaman kaybettiriyor, sorunların çözümleri gecikiyor, kalkınmamız yavaşlıyor, kazanımlarımız maalesef bir bir elimizden gidiyor. Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak uyduramıyor." ifadelerini kullandı.



MEVCUT SİSTEM TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE AYAK UYDURAMIYOR



"Kimler 'hayır' diyor. Bakın PKK karşı çıkıyor, FETÖ gece-gündüz 'hayır' için çalışıyor, bazı Avrupa ülkeleri de 'hayır' için çalışıyor. Bu size bir şey hatırlatmıyor mu?" diyen Başbakan Yıldırım, "Bu CHP, 2011 seçimlerinde beyannamesinde diyor ki 'Biz iktidara gelirsek seçilme yaşını 21'e indireceğiz.' Biz daha iyisini yaptık, 18'e indirdik. Niye karşı çıkıyorsun?" şeklinde konuştu.



"KILIÇDAROĞLU SANA DÜŞEN 'EVET' OYU VERMEKTİR"



Başbakan Yıldırım, "Ana muhalefet partisi, sen de niye karşı çıkıyorsun kardeşim? Halbuki Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Ben bu anayasaya 1982'de hayır oyu verdim, yani kabul edilmemesi için gittim hayır oyu verdim.' İyi ya biz de işte senin 'hayır' oyu verdiğin anayasayı değiştiriyoruz. O halde sana düşen 'hayır' demek değil, 'evet' oyu vermektir. Kendi içinde çelişkiye düşüyorsun. Bu anayasaya 'hayır' diyorsun, 'hayır' oyu veriyorsun, şimdi 'değiştirelim' diyoruz yine 'hayır' diyorsun. 82'de kalmışın, biz 'sen 82 modelsin' diyoruz, alınıyorsun ama oradan bir santim ileri gitmemişsin." dedi.



Yıldırım, "Bunlar aslında, ne yaptıklarının, ne söylediklerinin farkında değiller. Dün söylediklerini, bugün yok sayıyorlar. Dün vadettiklerinden bugün çark ediyorlar. Biz ise AK Parti olarak milletin diliyle, gönül diliyle konuşuyoruz. Biz Türkiye'yi daha fazla büyütmenin mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.



"DEVLET SİSTEMİ DEMİYORUM, HÜKÜMET SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"



"Bakın devlet sistemi demiyorum, hükümet sistemini değiştireceğiz." diyen Yıldırım, "Çünkü kafa karıştıranlar var. Devlet sistemi denilince akla ne geliyor? Padişahlık, monarşi, meşrutiyet, cumhuriyet." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:



"Kim rejimi değiştirmek isterse, cumhuriyeti değiştirmek isterse karşısında milleti bulur. Buna hiç tereddüt yok, kim rejime el uzatırsa 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazan bu milleti karşısında bulur."



Yıldırım, "Öyle yüzde 30 ile yüzde 34 ile iktidara gelme devri bitiyor. Kuvvetli, en az yüzde 50 ile iş başına geliyor, 5 yıl çalışıyor." şeklinde konuştu.



"BU ÜLKENİN GELECEĞİNİ KARARTMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"



"Biz de maalesef tek parti iktidarlarında kazandıklarımız, koalisyonlarda yok oluyor, yerimizde sayıyoruz. Yazık, günah." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Bu ülkenin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok. Cumhurbaşkanı, Başbakan arasında kriz oldu. Bedelini kim ödüyor? Millet ödüyor. Hakkımız var mı millete bedel ödetmeye? Onun için cumhurbaşkanı seçilemedi, ekonomik kriz, siyasi kriz... İşte bu halk oylaması, bütün bu krizleri ortadan kaldırıyor." şeklinde konuştu.



Yıldırm konuşmasında şunları kaydetti:



"'Sandıktan 'evet' çıkmasın da ne olursa olsun, isterse Türkiye batsın. Sandıktan 'evet' çıkmasın da ekonomi dibe vursun, ne olursa olsun. Sandıktan 'evet' çıkmasın da terör azarsa azsın. Yeter ki AK Parti'ye yaramasın, Türkiye'ye ne olursa olsun, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın, Türkiye'ye ne olursa olsun'. Bu anlayışla biz nereye varacağız? Bu anlayışla bugüne kadar hep mücadele ettik. Bizi seçenlere değil, 80 milyona hizmet ettik."