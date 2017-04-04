Metro saldırısında ölü sayısı artıyor

Rusya'nın St. Petersburg metrosundaki bombalı saldırıda ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 11 kişinin patlama yerinde, 3 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.



Skvortsova, 49 kişinin tedavisine çevre hastanelerde devam edildiğini belirtti.



YAS İLAN EDİLDİ



Öte yandan St. Petersburg kentinde saldırı dolayısıyla bugün yas ilan edildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gece saatlerinde saldırının gerçekleştiği Teknoloji Enstitüsü istasyonuna giderek metro girişine karanfil bıraktı.



Dün St. Petersburg metrosunda "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonların arasında vagona yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.



Rusya Başsavcılığı, patlamanın terör saldırısı olduğunu belirterek, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.