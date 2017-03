Metris Cezaevi'ndeki isyan davasında 20 yıl sonra karar

Metris Ceza İnfaz Kurumunda, 8 Temmuz 1997'de çıkarılan ve 5 tutuklunun ölmesiyle sonuçlanan isyana ilişkin Vedat Ergin "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan toplam 66 yıl 8 ay, diğer 41 sanık ise 50 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 103. duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan sanıklar ve avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı Hakan Türkön, SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlanan Vedat Ergin'e "Söyleyecek bir şeyiniz var mı?" diye sordu. Ergin, "20 yıl olmuş. Siz bana ne söyleyeceksiniz diyorsunuz. Hayırdır?" dedi.



Mahkeme heyeti, Vedat Ergin'i 4 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan toplam 66 yıl 8 ay, aynı suçu 3 kişiye karşı işleyen 10 sanığı ise 50'şer yıl hapis cezasına mahkum etti.



Mahkeme heyeti, 14 sanığa, 2 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 33 yıl 4'er ay, 17 sanığa ise 1 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 16 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.



Mahkeme, yargılama sürecinde hayatını kaybeden 24 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine, 169 sanık hakkındaki davanın da zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Metris Ceza İnfaz Kurumu D8 Koğuşu'nda, 7 Temmuz 1997'de bir tutuklunun öldürülmesi üzerine adli ve idari tahkikata başlandığı, olaya karışan, cezaevinin disiplin ve düzenini bozan bazı hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkine karar verilmişti.



Bu durumu öğrenen sanıklar Vedat Ergin, Ufuk Sessiz, Orhan Kalkuz ve arkadaşlarının gerek önceden cezaevine soktukları cep telefonlarıyla haberleşerek gerekse kendi aralarında toplantı yaparak sevki önlemek için ayaklanma çıkarmayı planladıkları, sanıkların öncelikle sevki önlemeyi, bunu başaramazlarsa cezaevinde isyan çıkartarak kazanacakları ünle başka cezaevine gitmeyi amaçladıkları, sanıkların cezaevinde kurdukları hakimiyet nedeniyle tutuklu ve hükümlüleri kolayca organize ettikleri belirtilmişti.



Vedat Ergin ve arkadaşlarının, 8 Temmuz'da, karpuz verme bahanesiyle kapıyı açtırdıkları infaz koruma memurunu tabancayla rehin aldıkları, memurdan ele geçirdikleri anahtarlarla diğer koğuşların kapılarını açtıkları ve isyanı başlattıkları, sanıkların, kamuoyu nezdinde sempati toplayabilmek için cezaevinde cinsel suçtan hükümlü ve tutukluları bulup öldürme planı doğrultusunda, "Zeytinburnu sapığı" olarak bilinen Muhammet Demir'i öldürdükleri tespit edilmişti.



Demir'in koğuş arkadaşlarının da aynı duruma düşme korkusuyla cezaevi içine dağıldıkları aktarılarak, sanıkların Sedat Demirez'i sordukları sorulara gülerek ve ters cevap vermesi sonucunda, Şemsettin Demir'i cinsel suçtan hükümlü ve tutukluları göstermediği gerekçesiyle öldürdüğü belirtilmişti. Olayda ayrıca sanıkların Feyzullah Özmen ve Kubilay Biçimciler'i de öldürdükleri anlaşılmıştı



Toplam 235 sanık hakkında dava açılmıştı.