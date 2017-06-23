Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya'da yüksek sıcaklık ve nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ve civarında sıcaklığın 1 ila 3 derece artacak.



Rüzgar, kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek. En yüksek sıcaklığın 35 derece olması bekleniyor.



Yetkililer, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.