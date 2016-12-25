Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde yarın için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar yer yer yoğun olacağının tahmin edildiği bildirildi.



Kuzeyden esmesi beklenen rüzgarın Konya merkezi ile Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük ve Beyşehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, kar yağışı ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.



Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması uyarısı yapıldı.