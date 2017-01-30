Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Yurdun doğu kesimlerinde yarın ve çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde yarın ve çarşamba günü yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde yarın ve çarşamba günü beklenen kar yağışlarının Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.



Vatandaşlardan, yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.