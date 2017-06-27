Meteoroloji'den 'orman yangını' uyarısı

Antalya ve Muğla'da çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık ve düşük nem beklendiği bildirildi.

Antalya ve Muğla illerinin sahil kesimleri için, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangını gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, iki kentte yarından itibaren 3 Temmuz'a kadar sıcaklıkların 40 ila 45 derece, nemin ise yüzde 10 ila 20 arasında beklendiği belirtildi.



Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden 20 ila 40 kilometre ve zaman zaman da 40 ila 60 kilometre esmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada sıcak ve kuru havanın meydana getireceği orman yangını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.