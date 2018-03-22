Meteoroloji'den uyarı

Bugün yayınlanan hava durumu tahmin raporunda toz taşınımı uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi için de yer yer hafif çamur şeklinde yağış görüleceği belirtildi.

METEOROLOJİ 22 MART HAVA DURUMU RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Ankara, Eskişehir ve Çankırı ile gece saatlerinden itibaren İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Aydın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte 4 ila 10 derece azalacağı, güneybatı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Güney ve İç Ege, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Perşembe) Marmara'nın kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege, İç Anadolu’nun güneybatısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden toz taşınımı ve deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalama, yer yer hafif çamur şeklinde yağış) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Ajanslar