Meteoroloji'den 2 ilimize 'tipi' uyarısı

Isparta ve Burdur illerinde devam eden kar yağışının, şiddetini artırarak tipiye dönüşmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde devam eden yağışların sahilde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı ifade edildi.



Göller Yöresinde devam eden kar yağışının, Isparta merkez ve ilçeleri ile Burdur'un Bucak, Çeltikçi ve Ağlasun ilçelerinde zaman zaman kuvvetli, rüzgarla tipi şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.



Açıklamada, başta ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: AA