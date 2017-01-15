Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Muğla, Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Isparta ve Burdur çevreleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün gece saatleri ile 18 Ocak Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.



Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.