Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Yarından itibaren 3 ila 7 derece artması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta başından itibaren de Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.



Hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-36, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43, Antalya'da 39-42, Adana'da 38-40, Zonguldak ve Samsun'da 26-28, Trabzon'da 24-27, Erzurum'da 29-31 ve Diyarbakır'da 40-42 derece arasında olması bekleniyor.



Yurt genelinde, 14 Temmuz Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimleri dışında önemli bir yağış beklenmiyor.



Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere tüm vatandaşlara, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.