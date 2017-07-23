Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batı ilçeleri ile Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava açık, az bulutlu, iç kesimlerde öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 1 ila 4 derece artacak.



Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batı ilçeleri ile Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Yüksek sıcaklık ve düşük nem, sahil kesimlerinde ise yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.