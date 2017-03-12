Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Antalya'nın geneli, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güney kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Batı Akdeniz için sağanak ve fırtına uyarısı

- Antalya, Burdur ve Isparta'da sağanak yağış, denizde de fırtına uyarısı yapıldı

ANTALYA (AA) -



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya geneli, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen kentte, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Denizlerde ise öğle saatlerine kadar güneydoğudan kuvvetli fırtına beklenirken, rüzgar güney ve doğu yönlerden 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde 7 ila 9 kuvvetinde, akşam saatlerinden sonra kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 6 metre civarında olacak.