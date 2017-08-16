Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.