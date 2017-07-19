Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.



Yağışların saat 18.00'e kadar etkisini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.