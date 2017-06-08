Meteorolojiden Kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın 06.00 - 22.00 saatlerinde Ege (Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya ile Bartın, Sinop ve Samsun illerinin iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.



Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.