Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, "Yağışın Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Manisa geneli ile İzmir'in kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." açıklaması yapıldı.

Çanakkale ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü, Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak 6-10 derece azalacağının tahmin edildiği belirtildi.



Bugün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışın pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yağışın Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Manisa geneli ile İzmir'in kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü bölge genelinde yağışların devam edeceği, Çanakkale'nin doğusunda, Balıkesir'in merkez çevresi ile kuzeyi ve doğusunda, Manisa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor. Pazar günü ise kuzeybatı kesimlerde, pazartesi günü de bölgemizin tamamında 6 ile 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıklarının, salı günü tekrar artış trendine gireceği tahmin ediliyor."



Açıklamada, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağışla birlikte kısa süreli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.