Meteoroloji’den kırmızı alarmda bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, saat 11.00 ile yarın saat 04.00 arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.