Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de fırtına beklendiğini bildirdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.



Açıklamada, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.