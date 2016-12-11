Meteoroloji'den don uyarısı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da parçalı bulutlu, Tunceli ve Bingöl'de ise çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Sıcaklıklarda 1-3 derecelik artış olacağı, rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği aktarılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus beklendiği ifade edildi.



Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA