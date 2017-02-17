Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarların kuzeyli yönlerden aralıklarla kuvvetli eseceği öngörülüyor.



Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus olabileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.