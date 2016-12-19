Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nin batısı için yarın sabah saatlerine kadar sahilde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava açık ve az bulutlu, Antalya'nın Kaş ve Demre ilçeleri civarları parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise kısa süreli yağışlı geçecek.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.



Sahilde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısı yapılan bölgede, denizlerde ise rüzgarın kuzey yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA