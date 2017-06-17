Meteoroloji'den 50 bin kişilik 'hayati uyarı' ağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteorolojik tahmin ve erken uyarıları, tedbir alınması için 81 ilin valisi ve belediye başkanlarından kaymakam, muhtar ve AFAD yetkililerine kadar ilgili 50 bin kişiye kısa mesajla gönderiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gözlem sistemlerinden verileri anlık üretip aynı anda internet ve diğer iletişim araçlarıyla da vatandaşlara iletiyor.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dünya üzerindeki meteorolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, ölçüm ve gözlemlerin yapılması, tahmin ve uyarıların yayınlanmasının yanı sıra meteoroloji alanında çeşitli konularda araştırma çalışmalarını yürütmekle görevli ve yetkili tek kamu idaresi olduğunu söyledi.



Meteorolojik hadiselere bağlı can ve mal kayıplarını azaltmak amacıyla kurumun hazırladığı uyarılara ek olarak, bölge müdürlükleri merkezinde 24 saat esasına göre çalışan Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezleri (BTUM) sorumluluk sahasındaki il ve ilçeler için günlük ve beş günlük hava tahminleri yapıldığına işaret eden Güler, şöyle konuştu:



"Gerektiğinde meteorolojik uyarılar yayınlamaktadır. Meteorolojik tahmin ve erken uyarılar tedbir alınması gayesiyle, 81 ilimizden vali, belediye başkanı, kaymakam, bölge müdürleri, muhtarlarımız ve AFAD yetkilileri dahil 50 bin ilgili kişiye kısa mesaj vasıtasıyla iletiliyor. Tahminlerimiz yüzde 90 üzerinde tutarlılık göstermektedir. Yağış tahminlerinin tutarlılık oranları yüzde 92, sıcaklık tahminlerinin tutarlılık oranları yüzde 86 düzeyindedir."



VATANDAŞ, DÜĞÜN, İFTAR VE PİKNİK İÇİN DE ARIYOR

Güler, kurumun ürün ve hizmetlerinin akıllı telefon uygulamalarından ücretsiz indirildiğini hatırlatarak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak savunma, ulaştırma, tarım, çevre, orman, sigorta, turizm, sağlık, spor, sanayi, enerji, şehircilik, eğitim, adalet ve afet yönetimi başta olmak üzere her türlü sektöre hizmet veriyoruz. Her türlü planlama için, özellikle tarım kesimi ve organizasyonlar için vatandaşlarımız tarafından sıklıkla aranmaktayız. Buna düğün, iftar, piknik gibi organizasyonlar da dahil." değerlendirmesinde bulundu.