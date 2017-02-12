Meteoroloji'den 5 il için çığ uyarısı

Meteoroloji'den, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı; Adıyaman'da ise çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtildi.



Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don görülebileceği kaydedildi.



Bölgede mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunduğu, vatandaşlarla ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.



KARS SIFIRIN ALTINDA 27 DERECEYİ GÖRDÜ



Bu arada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın gündüz parçalı bulutlu ve akşam saatlerinden sonra ise çok bulutlu olması beklenen bölgede Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'nın doğu kesimlerinin gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Ardahan'da 26, Ağrı'da 20, Erzurum'da 16, Erzincan'da 7, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 7, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ağrı'da 4, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.



Kar kalınlıkları da Ağrı'da 70, Erzurum'da 40, Kars'ta 28, Ardahan'da 18, Iğdır'da 8 ve Tunceli'de 4 santimetre ölçüldü.