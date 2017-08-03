Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Afyonkarahisar, Isparta ve Konya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar, Isparta ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Konya il merkezi ile batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.