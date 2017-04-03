Meteoroloji uyardı! Kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerinde, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerinde, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerinin aralıklı hafif yağışlı, yağışların öğle saatlerine kadar yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da doğu yönünden orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Sıcaklıklarda yer yer 1 ila 3 derecelik düşüşler olacağı değerlendirilen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 3, Tunceli'de 2, Erzincan'da 1, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars ve Erzurum'da 2 derece kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 15, Kars, Erzurum ve Ardahan'da 9, Ağrı'da ise 8 derece olması öngörülüyor.