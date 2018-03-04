Meteoroloji uyarı üstüne uyarıda bulundu: Çok kuvvetli geliyor

Gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiliyor, alçak kesimleri yer yer su baskınları oldu.

Meteoroloji İstanbul'da bugün il genelinde yer yer kuvvetli sağanak uyarısı yapmıştı.

Beklenen yağış geldi. Yağışlı hava İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer su baskınları meydana geldi.

Ayrıca Bursa, Kocaeli'nde de bugün yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların Yalova'da da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.