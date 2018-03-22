Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'n den kar yağışı uyarısı geldi. Son tahmine göre Cumartesi günü Trakya'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika kar yağışı uyarısı yaptı. Tahminlere göre hafta sonu Edirne ve Kırklareli şehirlerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Pazar gününe kadar sürecek





Hava sıcaklığının 15 derecelerde ölçüldüğü Trakya'da cumartesi günü soğuk hava etkili olacak. Yaklaşık 3-7 derece sıcaklığın beklendiği Edirne ve Kırklareli şehir merkezlerinde sağanak yağış ile birlikte karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.