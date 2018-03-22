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22 Mart 2018 03:08 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 03:25

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'n den kar yağışı uyarısı geldi. Son tahmine göre Cumartesi günü Trakya'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika kar yağışı uyarısı yaptı. Tahminlere göre hafta sonu Edirne ve Kırklareli şehirlerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Pazar gününe kadar sürecek

Hava sıcaklığının 15 derecelerde ölçüldüğü Trakya'da cumartesi günü soğuk hava etkili olacak. Yaklaşık 3-7 derece sıcaklığın beklendiği Edirne ve Kırklareli şehir merkezlerinde sağanak yağış ile birlikte karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

meteoroloji 5 günlük hava durumu

meteoroloji 5 günlük hava durumu

meteoroloji 5 günlük hava durumu

meteoroloji 5 günlük hava durumu

meteoroloji 5 günlük hava durumu

Etiketler: meteroloji 5 günlükmeteoroloji


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