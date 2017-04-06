Mesut Özil'den bir gol, bir asist

Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in bir gol, bir de asist yaptığı maçta West Ham United'ı 3-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'deki 31. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında West Ham United'ı 3-0 mağlup etti.



Başkent Londra'nın iki temsilcisini karşı karşıya getiren maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, alt sıralardan kurtulmak isteyen West Ham United'ı konuk etti.



Emirates Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmayı Arsenal, 58. dakikada Mesut Özil, 68. dakikada Theo Walcott ve 83. dakikada Olivier Giroud'nun kaydettiği gollerle 3-0 kazandı.



Ligde 3 maç sonra sahadan galip ayrılan Arsenal, puanını 54'e yükseltti. Üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United ise 33 puanda kaldı.



Öte yandan, İspanya'nın Real Madrid takımından 4 yıl önce başkent temsilcisine transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla 150. maçına çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Walcott'un golünde asist de yaptı.