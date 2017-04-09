Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Alman milli futbolcusu Mesut Özil, Türk kökeni yüzünden Almanya'da girdiği altyapı seçmelerinde haksızlığa uğradığını söyledi.

Mesut Özil, İngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, Almanya'da uğradığı ayrımcılık, geçen yıl yaptığı umre ziyareti ve Arsenal'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Çocukluğunda Almanya'da büyük bir kulübün seçmelerine gittiğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı ayrımcılığa dair şunları ifade etti:



"Girdiğim altyapı seçmelerinde açık ara sahanın en iyisiydim. Yüzde yüz seçileceğimi düşünüyordum ama öyle olmadı. Kulüpten 'Senin yerine başka birini tercih ettik. Bir hafta daha beklemelisin.' cevabını aldım. Başka bir kulübe gittim ve yine aynısını yaşadım. Bu 3-4 kez başıma gelince yaşadığım ayrımcılığı fark ettim. Babama 'Neden?' diye sorduğumda, bana 'Mesut, seçilmemen yeteneğinle alakalı değil. Bu, Türk kökenin ve adının Mesut olmasıyla ilgili.' yanıtını verdi. Şimdi nasıldır bilmiyorum ama o dönem Almanya'da daha katı bir tutum vardı. Başıma gelenleri büyüdükçe daha iyi anlıyorum."



Tecrübeli futbolcu, geçen yıl yaptığı umre ziyaretinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla ilgili Almanya'da eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, "Abartıldığını düşünüyorum. Bir Müslüman olarak oraya gitmeli ve bu deneyimi yaşamalıydım. Benim için harika bir deneyimdi. Tekrar yapmak istiyorum. Fotoğrafı paylaştım çünkü birçok taraftar paylaşmamı istedi. Kimseyi kışkırtmak için yapmadım. Bu benim inancım." değerlendirmesinde bulundu.



Arsenal'daki sözleşmesi gelecek sene sona erecek Mesut Özil, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermediğini aktararak, "Burada mutluyum. Kulüple bir bağım var. Londra'yı seviyorum. Burada yaşamak çok güzel. Kulüp olarak şu anki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek ve bunun için mücadele ediyorum. Yaz aylarında geleceğimle ilgili karar almak için yeterli zamanım olacak." şeklinde görüş belirtti.