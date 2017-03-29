Messi'den yoksun Arjantin'e Bolivya sürprizi

Arjantin, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Bolivya'ya 2-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma olasılığını tehlikeye soktu.

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçına cezalı yıldız oyuncusu Lionel Messi'den yoksun çıkan Arjantin, konuk olduğu Bolivya'ya 2-0 yenilerek Rusya biletini zora soktu.



Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımları belirlemek amacıyla düzenlenen Güney Amerika Elemeleri'nin 14. haftasında, 5 karşılaşma oynandı.



La Paz kentindeki Hernando Siles Stadı'nda ev sahibi Bolivya, hakemle sözlü münakaşaya girdiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Barcelonalı yıldız oyuncu Lionel Messi'siz ilk maçına çıkan Arjantin'i ağırladı.



Rakibine oranla daha fazla pozisyona giren Bolivya, 31. dakikada Juan Carlos Arce, 53. dakikada ise Marcelo Martins Moreno'nun golleriyle Arjantin'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 22 puanda kalan Arjantin, grupta beşinci sıraya gerileyerek Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını tehlikeye soktu. Bolivya ise 10 puanla 9'uncu sırada yer aldı.



BREZİLYA BİLETİ GARANTİLEDİ



"Tite" lakaplı Adenor Leonardo Bacchi yönetiminde çıkışını sürdüren Brezilya, Sao Paulo kentinde Corinthians Arena'da konuk ettiği Paraguay'ı rahat bir oyunun ardından 3-0'lık skorla geçti. Brezilya'nın gollerini 34. dakikada Philippe Coutinho, 64. dakikada Neymar, 85. dakikada ise Marcelo kaydetti.



Grupta üst üste 8'inci galibiyetini alan Brezilya, puanını 33'a yükselterek 4 hafta kala Rusya bileti almayı garantiledi. Paraguay ise 18 puanla 8'inci sırada kaldı.



URUGUAY KAYBETTİ



Başkent Lima'daki Nacional Stadı'nda Uruguay'ı ağırlayan Peru, Paolo Guerrero ve Edison Flores'in golleriyle rakibini 2-1 yendi. Cezaları sona eren Galatasaraylı Fernando Muslera ve Barcelonalı Luis Suarez'in de 90 dakika forma giydiği Uruguay'ın tek golünü Carlos Sanchez attı.



Bu sonuçla puanını 18'e çıkartan Peru, Dünya Kupası'na katılma mücadelesini sürdürürken, Uruguay ise 23 puanla 3'üncü sıraya geriledi.



Grubun diğer maçlarında Kolombiya, deplasmanda Ekvador'u 2-0, Şili ise konuk ettiği Venezuela'yı 3-1 mağlup etti.