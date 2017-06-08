Messi'den Ronaldo'ya övgü

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi, en iyi futbolcu konusunda sürekli karşılaştırıldığı Real Madridli Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.

Çin basınına konuşan Messi, Ronaldo ile arasında uzun yıllardır devam eden rekabete başka bir futbolcunun dahil olamayacağını belirterek, "Sadece ben ve Ronaldo, bu rekabet için hazırız ve mücadele aramızda geçmeye devam edecek." dedi.



Ronaldo'nun büyük bir futbolcu olduğunu vurgulayan Messi, "Her sezon takımlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında hakkımızda yapılan yorumlar önemli değil. Ronaldo, çok kaliteli, fenomen olmuş bir oyuncu. Bunu herkes biliyor ve bu yüzden dünyanın en iyi futbolcularından birisi." değerlendirmesinde bulundu.