Messi hakkındaki iddialara cevap verdi

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör ve kadro seçimi yaptığına yönelik iddialarla ilgili kızgın olduğunu söyledi.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, hakkında çıkan söylentileri "komik" olarak niteleyerek, "Arjantin Milli Takımı'na istediğim teknik direktör ve oyuncuları aldığım yönündeki iddialar yalan. İnsanların böyle şeyleri bu kadar kolay söyleyebilmesi beni kızdırıyor. Sadece takımdaki oyunculardan biriyim. Milli takım kadrosu için asla oyuncu seçmedim. Bu ben değilim. Yalnızca takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Fazlası yok." ifadelerini kullandı.



Hakkında çok fazla söylenti çıktığını ve artık bu tip şeylere alıştığını da belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Angel Di Maria, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain ve Javier Mascherano gibi dünya çapında futbolculara, 'Oynuyorsunuz çünkü Messi'nin arkadaşısınız.' diyebilmek, hem onlara hem de bana karşı bir saygısızlık." şeklinde konuştu.



