Meslek sahibi olup okulları boyadılar

Adana'da haklarında 'kamuya yararlı bir işte çalışma cezası' verilenler ile cezaları denetimli serbestlik tedbirine çevrilen hükümlüler, mesleki eğitim sonunda 48 okulda tadilat çalışması yapıp, 600 bin lira tasarruf dilmesini sağladı.

Adana'da, sertifikalı eğitim alan haklarında "kamuya yararlı bir işte çalışma cezası" verilenler ile cezaları denetimli serbestlik tedbirine çevrilen hükümlüler, okullarda tadilat çalışması yaparak mesleklerini geliştirirken, kamu kaynaklarında da tasarruf sağlanmasına katkıda bulunuyor.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hükümlülerin kişisel becerilerini geliştirmeleri, topluma kazandırılmaları, istihdam sağlanması ve sosyal faaliyette bulunmalarına yönelik çalışmalar yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yüreğir Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafından okulların boyanması, peyzajı, eskimiş sıralarının yenilenmesi, klima bakımları ve oyun alanları çizimini kapsayan ''Ben De Varım'' adlı proje hazırlandı.



Proje kapsamında 44 hükümlü "inşaat boyacılığı kursu" alarak, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalı meslek sahibi oldu.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, birçok kurumun kamuya yararlı işlerin oluşması için bir araya gelerek güç birliği yaptığını belirtti.



Eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında geçen yıl 394 hükümlünün meslek edindirme kurslarına katılarak sertifika aldığını ifade eden Yeldan, şunları kaydetti:



"Hükümlülerimizin topluma kazandırılmaları ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla kamuya yararlı işlerde çalışmalarını sağlıyoruz. Her çalışmamızda 8-10 kurumun katkısı oluyor. Bu projeler Adanamızın koordinasyonunun, iş birliğinin yansıdığı projeler. Bu sayede bir şekilde suça bulaşmış, ceza almış kişiler yeniden topluma kazandırılırken, diğer taraftan da devletimiz büyük miktarlarda tasarruf ediyor."