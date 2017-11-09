Mescid-i Aksa'yı gül suyuyla yıkadılar

Meram Belediyesi'nin "Abdülhamid Han'ın İzinden Meram Atiyye-i Seniyye" projesi kapsamında Kudüs'e gelen heyet, Osmanlı eserleri ile sokakların temizliğini yapıyor.

Meram ilçe Belediyesi'nin "Abdülhamid Han'ın İzinden Meram Atiyye-i Seniyye" projesi kapsamında 110 kişilik heyet Kudüs'e geldi.



Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindekiler, Isparta'dan getirtilen gül esansını Mescid-i Aksa ve Haremi Şerif çevresine döktü.



OSMANLI ESERLERİNE ÖZEL İLGİ



Toru, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs'e gidin, Kudüs'ü yalnız bırakmayın" çağrısı üzerine kente geldiklerini söyledi.



Kudüs ve El Halil'de ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Toru, "Isparta'dan getirdiğimiz gül esanslarını, Peygamber Efendimizin gül kokusunun yayılması için Haremi Şerif ve çevresine boşalttık. Ayrıca proje kapsamında ekiplerimiz yaklaşık 60 Osmanlı eserinin iç ve dış temizliğini yapmaya başladı. Ayrıca kent sokakları temizleniyor." dedi.



KUDÜS'E GELMEDEN KUDÜS DAVASI GÜDÜLMEZ



Ziyaret kapsamında kentte yaşayanlarla görüştüklerini anlatan Toru, hepsinin tek isteğinin Kudüs'ün yalnız bırakılmaması olduğunu söyledi.



Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, İslam aleminin izzeti, namusu ve onuru olduğunu vurgulayan Toru, şunları kaydetti:



“Buna uyarak herkesi Kudüs'e bekliyoruz. Bu çalışma, turizm amaçlı bir proje değil. Bu projenin yerel belediyecilik açısından da bir önemi var. Ayrıca sosyal ve kültürel bir çalışmadır. Hem tarihe ve ecdadımıza saygı hem de Abdülhamit Han'ın geleneğinin günümüze aktarılması, hem de siyasi olarak da verilen bir mesaj. Kudüs'e gelmeden, Kudüs davası güdülmez. Bunun için de herkesin Kudüs'e gelmesi gerekiyor. Temennimiz herkesin buraya gelmesi. Bizler de belediye olarak, Kudüs'ün hakimi, hadimi ve hamisi olan ecdadımızın izinden gidip Kudüs'e her yıl bu tür programlar düzenleyeceğiz. Kudüs'ün hizmetkarı olacağız. Artık yüreğimizin bir yarısı Kudüs'te."



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindekiler daha sonra yetimhanede kalan çocuklarla bir araya geldi ve sokak temizliği çalışmalarına katıldı.



Programa, Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşaktan torunu Orhan Osmanoğlu ve 15 Temmuz gazisi Şerife Boz da katıldı.



