Mescid-i Aksa'ya girişe kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede, başta Kudüs'te olmak üzere ihlallerin giderek yoğunlaşmasının kaygı verici olduğu vurgulandı.



Mescid-i Aksa'ya girişe kısıtlamalar getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in İslami karakterinin ve kutsiyetinin korunmasının tüm İslam dünyası için önem taşıdığına dikkati çekti.



Filistin Devlet Başkanı Abbas da görüşme vesilesiyle Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.