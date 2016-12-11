Mescid-i Aksa'da Mevlit Kandili coşkusu

Filistinliler, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili'ni Mescid-i Aksa'da kutladı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı çatısı altındaki Kudüs Vakıflar, İslami İşler ve Kutsallar Dairesi'nin, Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için düzenlediği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.



Ay takvimine göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine denk gelen, binlerce kişinin katıldığı kandil gecesinde cami minarelerinden bu geceye özel ilahiler seslendirildi.



Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani, yaptığı açıklamada, "Kudüslüler, Hazreti Muhammed'in öğretilerine bağlı kalıyor, Aksa'da nöbet bekliyorlar. Bu şekilde İsrail'in planlarını boşa çıkarıyorlar." dedi.



Kisvani, Aksa'da ezan sesinin kısılması ve 144 bin metrekarelik alana sahip Aksa'nın bölünmesine ilişkin her türlü girişimi reddettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA