Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama, müdahale ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen yüz binlerce Filistinli Müslüman Kadir Gecesini ihya etmek üzere Mescid-i Aksa’ya geldi.

Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da yüz binlerce Müslüman tarafından ihya edildi.



İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama, müdahale ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen yüz binlerce Filistinli Müslüman Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesini ihya etmek üzere Mescid-i Aksa’ya geldi.



On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, Kadir Gecesini ihya etmek için Aksa'yı hıncahınç doldurdu.



Yüz binlerce Filistinli ile kılınan teravih namazın ardından yapılan duada Filistin'in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslam ülkelerindeki savaşların sona ermesi istendi.



Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi. Polis helikopterleri ve balonlara yerleştirilen kameralarla da şehrin üzerinden sürekli görüntü alındı.



İsrail makamları geçen hafta cuma günü Kudüs’te 3 Filistinli ile bir İsrail polisinin hayatını kaybettiği olaylardan sonra Batı Şeria'dan Kudüs’e girişleri iptal etmiş, yüzlerce Filistinli geri gönderilmişti. İsrail makamları sadece cuma namazları ile Kadir Gecesinin ihyası için izin verileceğini bildirmişti.



Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun da bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.



İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğunu öne sürerek Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.