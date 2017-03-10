Mescid-i Aksa imam hatibinden Müslüman liderlere çağrı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Navahde: “İşgal gücüne bu uygulamalarına son vermesi uyarısında bulunuyoruz. Bu uygulamaları ile bütün bir bölgeyi din çatışmasına çekerek sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır”

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İsmail Navahde, Harem-i Şerif’teki cuma hutbesinde İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edilen ve ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısına tepki göstererek, Müslüman liderlere sorumluluk almaları yönünde çağrıda bulundu.



Şeyh Navahde, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili başta ezan yasağı planı olmak üzere her gün yeni kararlar çıkardığına dikkati çekerek, "İşgal gücüne bu uygulamalarına son vermesi uyarısında bulunuyoruz. Bu uygulamalarıyla bütün bir bölgeyi din çatışmasına çekerek sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır." dedi.



İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa’nın Yahudilerin kutsal mekanı olduğuna hükmetmesine tepki gösteren Şeyh Navahde, "Müslümanlar bu mukaddes mekanın meşru sahipleridir. Burası Müslümanların akidesinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



Şeyh Navahde, İsrail’in ezan planının büyük bir tehlike olduğunu vurgulayarak, "Müslümanlar ve liderlerin bu yönde sorumluluk almaları gerekiyor. Burayı işgalcilerden kurtarmak için bir an önce harekete geçilmelidir. Konferans, toplantı ve kınama mesajları yayınlamayı bırakıp fiili olarak bir şeyler yapmaları lazım." şeklinde konuştu.



Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklara ve çatışmalara son vererek birlik olmalarının önemine de değinen Şeyh Navahde, Filistin ve Kudüs’ün içinde bulunduğu zorlu duruma çare bulmaları gerektiğini söyledi.



Kudüs Vakıflar Konseyi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Kudüs Yüksek İslam Heyeti ve Kudüs ile Filistin Müftülüğü tarafından daha önce yapılan ortak yazılı açıklamada da "Kudüs ve beldeleriyle ülkemizin diğer kentlerinde yaşayan halkımızı İsrail’in işgalci ve ırkçı politikalarına karşı evlerinin damlarından, cadde, sokak ve çarşılarda ezan okumaya çağırıyoruz. Müezzinlerimizden bu yasağa uymamalarını ve hoparlörlerden ezan okumaya devam etmelerini istiyoruz." ifadesine yer verilmişti.



İsrail'de ezanın 23.00 ila 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, Knesset'te yapılan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiş, 48 milletvekili ret oyu vermişti. Tasarının, yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.