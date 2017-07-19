Mescid-i Aksa hatibinin saldırıya uğramasını kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Mescid-i Aksa'nın barış elçisi, eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa'nın hatibi İkrime Sabri'nin İsrail askerlerince saldırıya uğramasını şiddetle kınıyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İsrail askerlerince Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı bölgesinde yapılan ve Aksa'nın hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin de yaralandığı saldırıyı kınadı.



Görmez, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri'nin İsrail askerlerince gerçekleştirilen saldırıda yaralanmasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.



"Bu gece yatsı namazını müteakip, Mescid-i Aksa'nın barış elçisi, eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa'nın hatibi İkrime Sabri'nin İsrail askerlerince saldırıya uğramasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanan Görmez, Aksa ve çevresinde olanların sağduyulu her insanı büyük endişelere sevk ettiğini vurguladı.



Görmez, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki aklıselim, sağduyu, itidal ve barış taraftarları Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf’u bağrında barındıran El-Halil Camisinin başına gelenlerin Mescid-i Aksa'nın başına gelmesine izin vermeyeceklerdir. El-Halil'in, içinde bulunan büyük Peygamberlerle birlikte yıllardır bir hapishaneye dönüştüğünü hiçbir mümin unutmuş değildir. Aklıselimin bir an önce devreye girmesi en büyük temennimizdir."