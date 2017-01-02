Mersin'deki selin etkisi havadan görüntülendi

Vali Çakacak, selin etkili olduğu alanları ve yürütülen arama çalışmalarını havadan inceledi - Sel sularının geniş tarım alanları ile seraları su altında bıraktığı dikkati çekti.

Mersin'de etkili olan selin etkili olduğu tarım arazileri ile kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları havadan görüntülendi.



Mersin Valisi Özdemir Çakacak, beraberindeki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Fatih Erhan ile sahil güvenlik helikopteriyle arama çalışmalarını denetledi.



Denetlemede, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları havadan da görüldü.



MERSİN'DEKİ SELİN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



AFAD, polis ve itfaiye ekiplerinin dere yatağında, sahil güvenlik ekiplerinin ise derenin denize döküldüğü noktada yoğun şekilde aramalarını sürdürdüğü gözlendi.



Bu arada, arama çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen dedektör köpeklerin de katılacağı öğrenildi.



Vali Çakacak, arama çalışmalarındaki denetiminin ardından Tarsus ilçesi ile merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde su altında kalan tarım alanlarını da havadan inceledi.



İnceleme sırasında çok geniş arazilerin ve seraların sular altında kaldığı kameralar tarafından da görüntülendi.



Öte yandan, tarım alanlarındaki suların tahliyesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yoğun şekilde çalışma yaptığı bildirildi. Su basan tarım alanlarının büyük bölümünün deniz kotunun altında yer aldığı ve bu nedenle sel sularının biriktiği belirtildi.



Suların tahliyesi için 7'si sabit, 7'si de daha sonra bölgeye sevk edilen 14 pompayla çalışma yapıldığı kaydedildi.