Mersin’de zincirleme trafik kazası

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, hafif ticari aracının içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Mersin Tarsus istikameti Bağlarbaşı kavşağı yakınlarında, sürücülerinin adı öğrenilemeyen 33 RK 432 plakalı portakal yüklü tır, 63 VA 022 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, 33 NJ 927 plakalı otomobil ile Çetin Darılmaz (48) yönetimindeki 33 NRJ 65 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Zincirleme kazada araçta sıkışan Çetin Darılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akdeniz ve Tarsus İtfaiye Grup amirliklerine bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.



Yaralı, 112 acil servis ambulansıyla Tarsus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA