Mersin'de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 130 bisiklet Mersin İnsani Yardım Derneği aracılığıyla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, dernek binasında gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bir yetimi sevindirmek ve güldürmenin aslında tüm dünyayı sevindirmekle, güldürmekle eş değer olduğunu vurguladı.



Akdeniz ilçesinin dezavantajlı grupların yoğun yaşadığı bir bölge olduğunun altını çizen Pamuk, "Bu noktada yetime, çaresize el uzatan, katkı sağlayan tüm sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde olacağız. Onlara elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız." diye konuştu.



Mersin İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Kayacı da bisiklet hediye edecekleri çocukların kendilerine bir gün öncesinden mesaj atarak, heyecanlarını dile getirdiklerini söyledi.



Sadece yardım yapan bir dernek olmadıklarını aktaran Kayacı, "Sosyal faaliyetler de yapıyoruz. Çocuklarımız burada eğitimlerine katkı olacak şekilde de destek alıyor." dedi.



Konuşmaların ardından yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisikletler dağıtıldı. Büyük bir heyecanla bisikletlerini teslim alan çocuklardan bazıları ailelerinin yardımıyla bisiklete ilk kez binme heyecanı yaşadı.