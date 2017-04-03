Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı

Saldırıda kullanılan patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu değerlendiriliyor.

Mersin'de polis aracına yönelik bombalı saldırıda 2 polisin yaralandığı bildirildi.



Mersin Valisi Özdemir Çakacak, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Tece Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekibe yönelik saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirten Çakacak, "Saldırıda kullanılan patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu değerlendiriliyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Arkadaşlarımız tüm detayları titizlikle inceliyor. Güvenlik güçlerimiz failleri en kısa sürede yakalayacaktır." diye konuştu.



Çakacak, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını kaydederek, "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılarımızın gerekli müdahale ve kontrolleri yapıldı. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattıklarını söyledi.