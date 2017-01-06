Mersin'de okullara "kar" taşınıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından öğrencilerin eğlenmesi için Toros Dağları'ndan kamyonlarla bir okula taşınan kar, talep üzerine 2 okula daha götürüldü.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sultan Akın ve Yeşilyurt ilkokullarının bahçelerine kamyonlarla kar taşındı. Öğrenciler okul bahçelerinde kartopu oynama imkanı buldu.



Okulun bahçesine taşınan karda oynayan öğrencilerden bazıları ise hayatlarında ilk kez kar ile oynadıklarını söyledi.



Erdemli Belediye Başkanı Mukerrem Tollu da çocukların mutlu olmasını sağlamanın sosyal belediyeciliğin gereklerinden olduğunu belirtti.



Kendilerinin de bunun gereğini yaptıklarını ifade eden Tollu, şunları kaydetti:



"Son 2 yıldır ilçenin yüksek kesimlerine dahi yağmayan kar, bu yıl erken yağdı ancak sahil kesimlerine yağmadı. Bu nedenle de sahil kesimlerinde aracı olmayan ya da kara gidemeyen ailelerin çocuklarının karda oynama şansı bulamadığını gördük. Belediye olarak kamyonlarımızla çocuklarımızın ayağına kar getiriyoruz. Onların bu mutlu hallerine şahit olmak bizleri ziyadesiyle memnun etti."



Tollu, sahil kesimindeki diğer okullara da kar götürerek çocukların sevinmesini sağlamayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.