Mersin'de metrekareye 146.6 kilogram yağış düştü

Mersin'in Erdemli ilçesi son bir günde metrekareye 146.6, il merkezi ise 82 kilogram yağış aldı.

Mersin'de son bir günde Erdemli ilçesinde metrekareye 146.6 kilogram, il merkezinde ise 82 kilogram yağış düştüğü bildirildi.



Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğü dün sabah 09.00'dan bugün sabah 09.00'a kadar geçen 24 saatlik zaman diliminde kent genelinde metrekareye düşen yağış miktarını açıklandı.



Buna göre en çok yağış 146.6 kilogramla Erdemli ilçesine düştü. Erdemli ilçesini 98 kilogram yağışla Çamlıyayla ilçesi izledi. Mersin il merkezine 82.1, Tarsus'a 56.4, Mut'a 32.5, Gülnar'a 21.7, Bozyazı'ya 19.6 ve Silifke'ye de 16.2 kilogram yağış düştü.