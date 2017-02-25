Mersin'de kablo hırsızlığı

Mersin'in Anamur ilçesinde iletişim kablolarını çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Antalya-Mersin D-400 Karayolu'nda yapılan kontrol sırasında şüphe üzerine 33 LP 846 plakalı araç durduruldu.



Araçta yapılan aramada yakılarak hurda hale getirilmiş çok sayıda bakır kablo bulundu.



Polisin irtibat kurduğu Türk Telekom Müdürlüğü teknik personelinin yaptığı inceleme sonucu, hurda haline getirilen kabloların, şirkete ait internet ve haberleşme kabloları olduğu belirlendi.



Kabloları farklı zamanlarda iletişim hattından çaldıkları iddiasıyla B.Ç, İ.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 615 kilogram hurda hale getirilmiş kablo ele geçirildi.