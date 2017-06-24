Mersin'de genç kızın ameliyatı için yardım kampanyası

Beynindeki tümör nedeniyle hayırseverlerin desteğiyle 7 yıl önce ameliyat olan 20 yaşındaki genç kızın hastalığı tekrarlayınca bir kez daha yardım kampanyası başlatıldı.

Mersin'de, 7 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle hayırseverlerin desteğiyle ameliyat olan Bahar Özkur'un hastalığının tekrarlaması üzerine başlatılan yardım kampanyasına destek bekleniyor.



Henüz 13 yaşındayken beynindeki tümör sebebiyle zor günler geçiren Özkur (20), o dönem Tarsus halkının topladığı yardımlarla ameliyat olarak sağlığına kavuştu.



Genç kızın hastalığı, yıllar sonra yeniden tekrarlayınca bir kez daha ameliyat olması için yardım kampanyası başlatıldı.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özkur için başlatılan yardım kampanyasına kısa sürede önemli destek verildiğini söyledi.



Genç kızın ameliyat olması için 80 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ünal, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde şu ana kadar yaklaşık 70 bin liraya ulaşıldı. Tarsuslular gerçekten bu konuya çok duyarlı davrandı. İnşallah gerekli olan 80 bin lira, birkaç gün içerisinde toplanacak. Bahar kızımız, inşallah ameliyatı olduktan hemen sonra tamamen sağlığına kavuşur." diye konuştu.



Anne Asiye Elpezoğlu ise yardım kampanyasına destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını, kızının sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirtti.





