Mersin'de FETÖ şüphelisi 35 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde 35 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütle ilişkisi, irtibatı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen operasyonda ikametleri tespit edilen 40 şüpheliden 35'i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.