Mersin'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 2 polis gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekiplerince örgüt üyesi olduğu iddia edilen eski 2 polisin adreslerine operasyon düzenlendi.
Örgütün haberleşme programı "Bylock" kullandığı tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.