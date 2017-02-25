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25 Şubat 2017 13:21 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2017 13:23

Mersin'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 2 polis gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekiplerince  örgüt üyesi olduğu iddia edilen eski 2 polisin adreslerine operasyon düzenlendi.

Örgütün haberleşme programı "Bylock" kullandığı tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: fetö15 temmuz


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